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Захарова осудила израильских летчиков

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia
Глава МИД жестко высказалась об инциденте с российским самолетом Ил-20

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко осудила действия военных Израиля, "подставивших" под огонь сирийской системы ПВО российский самолет Ил-20. Свое мнение она озвучила в ходе еженедельного брифинга. 

"Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе", – цитирует дипломата Life.ru. 

Кроме того, Захарова отметила, что в ближайшее время обнародуют новые данные о гибели российского самолета. 

"Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков", – приводит ее слова РИА "Новости". 

В понедельник, 18 сентября, Минобороны РФ сообщило о том, что наш самолет Ил-20 вместе с 15 военными на борту был сбит в Сирии. Тогда в ведомстве пояснили, что в случившемся виноват Израиль. 

Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар ПВО. Пилоты F-16  не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку, но преднамеренно пошли на эту провокацию. 

Марина МОНРО
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