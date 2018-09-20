Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия получила данные о сбитом Ил-20

Фото: Максим Кузовков/ТАСС
Информацию о трагедии с российским самолетом передал главком ВВС Израиля

Амикам Норкин прибыл сегодня в Москву. Визит состоялся в связи с крушением Ил-20 над Средиземным морем.

Главнокомандующий ВВС Израиля, возглавляющий делегацию, встретился с военными РФ, пишет РИА "Новости".

"…израильские офицеры предоставили российской стороне сведения об инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит российский самолет", – говорится в заявлении представителя израильской армии.

Ранее решение отправить в Москву именно Норкина прокомментировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. 

"Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами", – говорится в его заявлении.

Сообщения о крушении нашего самолета появились в ночь на 18 сентября. Ил-20 подставили под удар сирийских ПВО израильские истребители.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Это вам за Скрипалей: ЕС обсуждает санкции против России. LIVE

Лондон пытается задушить Москву новыми ограничениями

Названа величайшая ошибка США в истории

Трамп пожалел о вводе американских войск на Ближний Восток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей