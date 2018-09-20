Информацию о трагедии с российским самолетом передал главком ВВС Израиля

Амикам Норкин прибыл сегодня в Москву. Визит состоялся в связи с крушением Ил-20 над Средиземным морем.

Главнокомандующий ВВС Израиля, возглавляющий делегацию, встретился с военными РФ, пишет РИА "Новости".

"…израильские офицеры предоставили российской стороне сведения об инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит российский самолет", – говорится в заявлении представителя израильской армии.

Ранее решение отправить в Москву именно Норкина прокомментировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами", – говорится в его заявлении.

Сообщения о крушении нашего самолета появились в ночь на 18 сентября. Ил-20 подставили под удар сирийских ПВО израильские истребители.