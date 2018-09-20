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Амикам Норкин прибыл сегодня в Москву. Визит состоялся в связи с крушением Ил-20 над Средиземным морем.
Главнокомандующий ВВС Израиля, возглавляющий делегацию, встретился с военными РФ, пишет РИА "Новости".
"…израильские офицеры предоставили российской стороне сведения об инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит российский самолет", – говорится в заявлении представителя израильской армии.
Ранее решение отправить в Москву именно Норкина прокомментировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами", – говорится в его заявлении.
Сообщения о крушении нашего самолета появились в ночь на 18 сентября. Ил-20 подставили под удар сирийских ПВО израильские истребители.
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