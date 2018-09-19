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Израиль отчитается перед Москвой по крушению самолета Ил-20

Израильская военная делегация едет в российскую столицу полным составом

О том, что на самом деле произошло с рухнувшим российским самолетом Ил-20 станет известно в четверг, 20 сентября, утром.

Израильская военная делегация во главе с главнокомандующим ВВС приедет в российскую столицу, чтобы передать информацию о случившемся. Об этом сообщили в пресс-службе армии, передает RT. 

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование.



Марина МОНРО
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