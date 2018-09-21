Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль: РФ предупредили заранее перед налетом

Фото: Максим Кузовков/ТАСС
продолжениеПотому и молчал: Асад затаил злобу на Путина из-за Ил-20
Дело с Ил-20 приобретает все более запутанный оборот

Тель-Авив опровергает утверждение Москвы, что российская сторона узнала об атаке израильских истребителей за одну минуту до начала налета.

Специально прибывшие в столицу для разъяснения ситуации израильские военные утверждают, что предупредили Хмеймим раньше.

"Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту", – цитирует РИА "Новости" одного из израильских военных. Эта точка зрения расходится с официальной версией РФ, согласно которой F-16 подставили Ил-20 под удар.

Главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин привез в Москву целый трактат на 40 страниц, в котором доказывается непричастность Тель-Авива к трагедии. В частности, в нем говорится, что роковой выстрел из С-200 был сделан через час после того, как F-16 ушли на базу.

Ранее СМИ опубликовали снимки со спутника, которые также говорят о том, что в момент уничтожения Ил-20 сирийскими ПВО израильские F-16 уже отбомбились и практически вернулись домой.

Мнения военных экспертов разделились. Некоторые, например Андрей Кожинов, считают, что доводы израильской стороны убедительны и налицо непрофессиональные действия российских и сирийских военных.

Другие, в частности бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов, полагают, что таким образом Израиль пытается загладить свою вину, но инцидент при этом нельзя оставлять без ответа.

В любом случае пока Москва показывает, что не собирается идти с Израилем на какую-либо конфронтацию.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Взломали WADA: Россию обвинили в грязной игре

После восстановления в правах РУСАДА европейцы вышли из себя

Запад поведет Порошенко по пути Скрипаля

Президента Незалежной ждет незавидная участь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей