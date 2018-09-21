Израиль: РФ предупредили заранее перед налетом

Дело с Ил-20 приобретает все более запутанный оборот

Тель-Авив опровергает утверждение Москвы, что российская сторона узнала об атаке израильских истребителей за одну минуту до начала налета.

Специально прибывшие в столицу для разъяснения ситуации израильские военные утверждают, что предупредили Хмеймим раньше.

"Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту", – цитирует РИА "Новости" одного из израильских военных. Эта точка зрения расходится с официальной версией РФ, согласно которой F-16 подставили Ил-20 под удар.

Главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин привез в Москву целый трактат на 40 страниц, в котором доказывается непричастность Тель-Авива к трагедии. В частности, в нем говорится, что роковой выстрел из С-200 был сделан через час после того, как F-16 ушли на базу.

Ранее СМИ опубликовали снимки со спутника, которые также говорят о том, что в момент уничтожения Ил-20 сирийскими ПВО израильские F-16 уже отбомбились и практически вернулись домой.

Мнения военных экспертов разделились. Некоторые, например Андрей Кожинов, считают, что доводы израильской стороны убедительны и налицо непрофессиональные действия российских и сирийских военных.

Другие, в частности бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов, полагают, что таким образом Израиль пытается загладить свою вину, но инцидент при этом нельзя оставлять без ответа.

В любом случае пока Москва показывает, что не собирается идти с Израилем на какую-либо конфронтацию.