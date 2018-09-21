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Потому и молчал: Асад мог обидеться на Путина из-за Ил-20

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Странному поведению президента Сирии после крушения российского самолета нашли объяснение

Соболезнования в связи с катастрофой, в которой погибли 15 наших военных, практически сразу выразили лидеры многих стран. Однако глава САР Башар Асад почему-то тянул со словами сочувствия. У россиян поведение политика вызвало возмущение. Заговорил сирийский президент спустя два дня. Он направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму.

За последние несколько дней выдвигалось множество версий как о крушении Ил-20 над Средиземным морем, так и о странном молчании Асада. Ранее эксперты предположили, что лидер Сирии готовит важное заявление. Позже в израильских СМИ муссировались слухи о том, что Путин якобы разозлился на коллегу за сбитый сирийскими ПВО самолет и игнорировал его звонки. Эти сообщения ничего общего с реальной ситуацией не имеют, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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Между тем молчанию Асада нашли новое объяснение. Возможно, глава САР был обижен обвинениями в крушении самолета и гибели российских военных. Такое мнение высказал президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в беседе с "Царьградом". Ответственным за сбитый Ил-20 его называли Израиль и США. На фоне сообщений израильских военных о том, что в небе уже не было их истребителей, когда ударили сирийские ПВО, в правдивости первоначальной информации засомневались даже некоторые россияне.

"Видеть все это Асаду было тяжело, ведь он рассматривает нас как ближайших союзников, я бы сказал больше – спасителей страны. Выслушивать это даже через косвенные источники крайне неприятно. Я думаю, что такая пауза объясняется одним обстоятельством: человек должен прийти в себя от таких оскорбительных подозрений в свой адрес", – отметил Матузов.

Позже Асад убедился, что жители России солидарны с Сирией. Возможно, поэтому он и решился прервать затянувшееся молчание.

Связь с нашим самолетом Ил-20 прервалась в ночь на 18 сентября. Позже выяснилось, что он попал под удар ПВО Сирии, отбивавших атаку Израиля. В Минобороны России заявили, что в опасную зону Ил-20 оттеснили израильские истребители.

Виктория БАЛАЯН
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