Минобороны раскроет правду о крушении Ил-20 в Сирии

Поминутная хронология событий откроет новые факты о трагедии

Минобороны России 23 сентября раскроет детальную информацию о крушении российского самолета Ил-20 в Сирии.

Отмечается, что ведомство представит поминутную хронологию событий, передает РИА "Новости".

Связь с нашим самолетом Ил-20 прервалась в ночь на 18 сентября. Позже выяснилось, что он попал под удар ПВО Сирии, отбивавших атаку Израиля. В Минобороны России заявили, что в опасную зону Ил-20 оттеснили израильские истребители.