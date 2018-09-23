Москва усложнит Иерусалиму жизнь

В наказание за инцидент с Ил-20 в Сирии Россия может закрыть небо для Израиля на севере сирийской республики. Такая мера закроет израильским военным территорию, расположенную к северу от Дамаска.

Если Москва пойдет на этот шаг, то в выигрыше останутся сирийские правительственные войска и "Хезболла", которые получат безопасную для себя зону. Кроме них выгоду получит Иран, который сможет закрепиться в регионе, пишет израильское издание Haaretz.

Впрочем, Иерусалим уверен в том, что отношения с Москвой все еще хорошие, на что указывают недавние встречи премьера страны Биньямина Нетаньяху и Минобороны Израиля Авигдора Либермана с крупными российскими чиновниками.

Издание отмечает, что Израиль допускает свою вину в катастрофе Ил-20, хоть и косвенную, и из-за этого испытывает неловкость перед Россией.





В ночь на 17 сентября израильские ВВС атаковали с воздуха правительственные объекты САР. Сирийские ПРО ответили огнем на поражение, однако вместо израильского истребителя был сбит российские самолет-разведчик Ил-20, оказавшийся в зоне столкновения.