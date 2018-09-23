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На Израиле лежит полная ответственность за инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит сирийскими ПРО.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности", – заявил Коношенкова.
По его словам, ВВС Израиля сознательно использовали Ил-20 для защиты от сирийских зениток. Отражающая поверхность Ил-20 существенно лучше, чем у истребителя F-16, который наносил удар по Сирии, что делало российский самолет более предпочтительной мишенью, чем израильский истребитель. Пилот F-16 прекрасно это понимал, подчеркнул Конашенков.
Кроме того, ВВС Израиля обманул Генштаб РФ относительно района проведения операции. По словам Конашенкова, российским военным сообщали о том, что удары будут нанесены по целям на севере Сирии. В действительно же атаке подверглась западная часть республики, а именно район Латакии.
По данным Минобороны, ракета поразила Ил-20 в 22:03 мск. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. Уже через четыре минуты Ил-20 исчез с радаров.
"В 22:29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте, что Ил-20 терпит бедствие: требуем вывести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства. Но израильские самолеты продолжили дежурство до 22:40", – отметил Конашенков.
Израиль предложил помощь в поисках сбитого самолета почти через час после инцидента.
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