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Крушение Ил-20 показали на видео

Фото: Global Look Press/Olga Sokolova
Минобороны представило картину произошедшего

Российские военные смоделировали трагедию с самолетом-разведчиком в Сирии в 3D-графике, которая наглядно демонстрирует развитие событий.

На кадрах видно, как группа из четырех истребителей ВВС Израиля полетает к провинции Латакия на западе арабской республики и наносит удар. После этого истребители разворачиваются и берут курс на базу. 

В тот момент, когда они уходят из зоны обстрела, в нее заходит Ил-20. В это же время сирийская ПРО  выпускает ракету, которая по ошибке сбивает Ил-20.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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