Израиль продолжит атаковать Сирию после крушения Ил-20

Нибиру
- Нибиру атакует: НЛО мчатся к Земле
- Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
Сбитый в САР российский самолет Ил-20 осложнил российско-израильские отношения. На фоне обострившейся ситуации состоялось заседание форума ключевых министров.
Израильская армия продолжит действовать против иранских сил в Сирии, говорится в итоговом заявлении военно-политического кабинета Израиля.
"Мы продолжим действовать против военного присутствия Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией в сфере безопасности", – цитирует документ Haaretz.
Планируется, что военные делегации России и Израиля в ближайшее время встретятся и обсудят детали взаимодействия в САР. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.
Самолет Ил-20 сбили сирийские ПВО во время атаки Израиля. При крушении погибли 15 военных РФ. В Минобороны заявили, что наш самолет под удар подставили израильские истребители. После трагедии в Сирии Россия объявила о поставке стране С-300. Израиль заявил, что будет уничтожать ЗРК, если увидит угрозу для своих военных.
В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь
Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной