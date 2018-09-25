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Израиль продолжит атаковать Сирию после крушения Ил-20

Фото: GLOBAL LOOK press/Kirill Naumenko
Армия не намерена сворачивать операции против сил Ирана

Сбитый в САР российский самолет Ил-20 осложнил российско-израильские отношения. На фоне обострившейся ситуации состоялось заседание форума ключевых министров.

Израильская армия продолжит действовать против иранских сил в Сирии, говорится в итоговом заявлении военно-политического кабинета Израиля. 

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"Мы продолжим действовать против военного присутствия Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией в сфере безопасности", – цитирует документ Haaretz.

Планируется, что военные делегации России и Израиля в ближайшее время встретятся и обсудят детали взаимодействия в САР. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет Ил-20 сбили сирийские ПВО во время атаки Израиля. При крушении погибли 15 военных РФ. В Минобороны заявили, что наш самолет под удар подставили израильские истребители. После трагедии в Сирии Россия объявила о поставке стране С-300. Израиль заявил, что будет уничтожать ЗРК, если увидит угрозу для своих военных.

Виктория БАЛАЯН
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