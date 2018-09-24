Раскрыты неизвестные детали крушения Ил-20

Новые данные позволяют посекундно отследить действия всех участников трагедии

Обнародованные сегодня Минобороны РФ сведения не просто свидетельствуют о причастности к трагедии ВВС Израиля, а целиком и полностью доказывают их вину. С помощью индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы "Хмеймим" удалось с максимальной точностью определить, где в момент злополучного пуска ракеты, которая сбила Ил-20, находились израильские F-16.

На брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о технических возможностях данного комплекса, благодаря которым можно "обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории".

С помощью спецэкрана спикер Минобороны наглядно продемонстрировало роковой полет ракеты С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО.

"Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", – рассказал Конашенков, передают "РИА Новости".

Кроме направления С-200, на экране без труда отслеживается положение российского Ил-20 и израильских истребителей.

"При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", – пояснил спикер министерства, подчеркнув, что эти сведения еще раз указывают на причастность к трагедии ВВС Израиля. По его словам, "все робкие заявления", в которых израильские силовики перекладывают ответственность, – не что иное, как блеф.

Что касается расположений израильского и российского самолетов, то первый замечен на одном азимуте со вторым. Ил-20 был на отметке 007, F-16 – 149. Ракета в это время летела выше обоих. А уже в 22:02 головка самонаведения С-200 выбрала "мишень" с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью. Этой целью и стал российский Ил-20.

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20, – пояснил генерал-майор, детально описав момент поражения ЗРК самолета Ил-20. – Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Время 22 часа 2 минуты 45 секунд. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии".

Спикер военного ведомства отметил, что после гибели российского самолета израильские истребители не сразу покинули зону трагедии. А один из них и вовсе был замечен в непосредственной близости от места попадания ракеты. При этом номер его воздушной цели изменился.

"Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", – заверил Конашенков.

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. Трагедия унесла жизни 15 офицеров. В Минобороны РФ настаивают на том, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, предупредив о планируемой операции наше командование всего за минуту до ее начала. Израиль продолжает отмахиваться от обвинений. Он утверждает, что в момент злополучного пуска ракеты F-16 уже практически вернулись домой.