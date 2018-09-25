Появились подробности поставок ЗРК Дамаску

В ответ на уничтоженный над Средиземным морем Ил-20, который, по версии Минобороны РФ, был сбит по вине израильских истребителей, Москва поставит Сирии два полковых комплекта ЗРК С-300. В будущем это количество в случае необходимости может быть доведено до четырех, шести или даже восьми.

Как пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на источник, близкий к военному ведомству, зенитно-ракетные комплексы прикроют объекты на побережье Средиземного моря и будут контролировать сирийскую границу с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. То есть как раз там, где идут активные боевые действия, в том числе с применением авиации ВВС Израиля и коалиционных сил во главе с США.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, закрыть воздушное пространство вдоль береговой линии Средиземного моря возможно за две недели в том случае, если ЗРК будут поступать из распоряжения Минобороны. В настоящее время в армии меняют С-300 на С-400. "Трехсотки" остаются на хранении, и их можно быстро перевезти в Сирию.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшие две недели Сирия получит российские С-300, поставка которых Дамаску уже неоднократно обсуждалась. Кроме того, в Сирию перебросят российские системы радиоэлектронной борьбы. Комплексы РЭБ будут подавлять бортовые РЛС, системы связи и управления боевых самолетов и беспилотников. Также могут пострадать системы спутниковой навигации противника.



Меры направлены прежде всего против Израиля, так как именно истребители Тель-Авива регулярно совершают налеты на территории Сирии, объясняя это тем, что уничтожают объекты, вооружающие движение "Хезболла". Израиль по-прежнему отрицает свою вину за сбитый Ил-20.