Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

РФ отправит в Сирию два полковых комплекта С-300

Фото: wikipedia.org/Russian Ministry of Defence
Появились подробности поставок ЗРК Дамаску

В ответ на уничтоженный над Средиземным морем Ил-20, который, по версии Минобороны РФ, был сбит по вине израильских истребителей, Москва поставит Сирии два полковых комплекта ЗРК С-300. В будущем это количество в случае необходимости может быть доведено до четырех, шести или даже восьми.

Как пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на источник, близкий к военному ведомству, зенитно-ракетные комплексы прикроют объекты на побережье Средиземного моря и будут контролировать сирийскую границу с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. То есть как раз там, где идут активные боевые действия, в том числе с применением авиации ВВС Израиля и коалиционных сил во главе с США.

По теме

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, закрыть воздушное пространство вдоль береговой линии Средиземного моря возможно за две недели в том случае, если ЗРК будут поступать из распоряжения Минобороны. В настоящее время в армии меняют С-300 на С-400. "Трехсотки" остаются на хранении, и их можно быстро перевезти в Сирию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu DezhiВ понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшие две недели Сирия получит российские С-300, поставка которых Дамаску уже неоднократно обсуждалась. Кроме того, в Сирию перебросят российские системы радиоэлектронной борьбы. Комплексы РЭБ будут подавлять бортовые РЛС, системы связи и управления боевых самолетов и беспилотников. Также могут пострадать системы спутниковой навигации противника.

Меры направлены прежде всего против Израиля, так как именно истребители Тель-Авива регулярно совершают налеты на территории Сирии, объясняя это тем, что уничтожают объекты, вооружающие движение "Хезболла". Израиль по-прежнему отрицает свою вину за сбитый Ил-20.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз начал торг по Сирии

Брюссель выдвинул условия по финансовой помощи в восстановлении САР

Не продержатся и минуты: американцы признали поражение Украины на Азове

Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей