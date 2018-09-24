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Вашингтон - Москве: Поставка С-300 Сирии приведет к войне

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani/Xinhua
В США рассказали о "главной ошибке" РФ

В США боятся, что поставка зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии приведет к переходу конфликта в "горячую фазу". Об этом заявили в администрации главы Белого дома.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал планы Москвы "значительной эскалацией" и сказал, что надеется на их пересмотр.

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"Мы думаем, что поставка С-300 сирийскому правительству будет значительной эскалацией со стороны россиян", – цитирует его Associated Press.

Агентство уточняет, что Болтон назвал эти планы "главной ошибкой".

Между тем, Россия может поставить не один комплекс С-300, а больше. Такие системы защитят и небо над авиабазой Хмеймим, и российских военнослужащих, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

"Возможно, эта батарея будет не единственной, которую перенесут туда в ближайшее время", – добавил он.

По его мнению, спровоцированное Израилем нападение на российский самолет должно заставить израильтян "переживать о том, чтобы сохранить нормальные отношения с нами и с Сирией".

"Израильские ВВС работали прежде в унисон с нами, предупреждая о действиях, которые собираются предпринять. Но крайний инцидент, то, как они себя повели, категорически противоречит всем договорённостям", - цитирует его РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что комплексы передадут Дамаску для усиления боевых возможностей в течение двух недель. Решение приняли после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем. В катастрофе погибли 15 военнослужащих.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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