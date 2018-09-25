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Евросоюз начал торг по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Muhmmad Al-Najjar
Брюссель выдвинул условия по финансовой помощи в восстановлении САР

Дамаск может рассчитывать на помощь ЕС в послевоенном восстановлении страны. Об этом заявила глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, главное для Брюсселя – "забота о сирийском народе", причем не важно, где: на территории САР или за ее пределами.

"Европейский союз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии", но на определенных "политических условиях", указала Могерини.

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"Я вижу "окно" возможностей, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному (Россией и Турцией) меморандуму", – пояснила дипломат. По ее мнению, "конституционный комитет сможет начать работу для начала политического процесса и вовлечения международного сообщества", пишет РИА "Новости". В противном же случае ЕС не увидит поле для благотворительной деятельности в САР, дала понять Могерини.

Напомним, что ЕС ввел санкции против сирийских властей, обвинив их в гибели мирных граждан. В мае 2018 г. санкции были продлены еще на год.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о создании к 15 октября буферной зоны вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал это достижение в сирийском урегулировании, сообщает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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