Турция выступила против России в Сирии

Анкара снабжает оружием повстанцев

События в Сирии развиваются не в интересах Турции. Поэтому она решилась на открытое противостояние правительству Башара Асада и, соответственно, Москве. Для этого она перебрасывает оружие повстанцам. Об этом сообщает немецкая Die Welt.

"Анкара переправляет в Сирию различное вооружение: танки, гаубицы, зенитные орудия и ракетные пусковые установки. Их везут на посты наблюдения турецких войск в Идлибе", – пишет издание, ссылаясь на полученные видеокадры. По его данным, за последние годы Турция организовала на границе 12 КПП, которые сейчас превратились в полноценные военные перевалочные базы.

Сирия имеет большое значение для Турции. Но изначально Реджеп Эрдоган поставил не на ту лошадку – вливал миллионы в оппозицию, а в итоге Асад не только сохранил власть, но и смог восстановить контроль над всей территорией, кроме Идлиба. Именно там сейчас скопились представители так называемой Сирийской национальной армии, которые устраивают Анкару своей непримиримой позицией по курдам.

Турция пыталась их спасти, уговаривая Россию и Иран склонить сирийскую власть к заключению перемирия с повстанцами в Идлибе. Но этот план не получил поддержки. В итоге Анкаре не остается ничего другого, как помочь "своим" в Сирии оружием, боеприпасами и продуктами. В связи с этим война в Сирии может затянуться еще надолго.