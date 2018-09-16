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Метили в аэропорт: удар Израиля по Сирии попал на видео

Mouneb Taim zumapress com
В Дамаске прогремели взрывы

Ночью израильские ВВС выпустили ракеты по территории САР.

Очередная атака была направлена на окрестности международного аэропорта Дамаска. Сирийские ПВО отразили удар, передает РИА Новости со ссылкой на военный источник в республике. Обошлось без жертв и раненых. Ракеты нанесли лишь материальный ущерб.

Между тем атака израильской армии, которая отказывается комментировать эту информацию, попала на видео.

Напомним, в сентябре Израиль уже бомбил Сирию. Удар пришелся по военным объектам в Хаме и Тартусе.

Виктория БАЛАЯН
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