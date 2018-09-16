Метили в аэропорт: удар Израиля по Сирии попал на видео

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Ночью израильские ВВС выпустили ракеты по территории САР.
Очередная атака была направлена на окрестности международного аэропорта Дамаска. Сирийские ПВО отразили удар, передает РИА Новости со ссылкой на военный источник в республике. Обошлось без жертв и раненых. Ракеты нанесли лишь материальный ущерб.
Между тем атака израильской армии, которая отказывается комментировать эту информацию, попала на видео.
Напомним, в сентябре Израиль уже бомбил Сирию. Удар пришелся по военным объектам в Хаме и Тартусе.
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