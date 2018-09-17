Коалиция стягивает флот к месту событий

Обстановка вокруг ближневосточной республики накалилась до предела. К берегам Сирии вплотную подобрались боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных морских ресурсов.



По их сведениям, в Восточном Средиземноморье в составе натовской корабельной группы в настоящее время находятся фрегаты ВМС Нидерландов De Ruyter, ВМС Канады Ville de Quebec и ВМС Греции Elli. Эту же информацию в своем микроблоге подтвердил капитан нидерландского фрегата, который является флагманом группы, передает "Интерфакс".

В настоящее время в восточной части Средиземного моря уже находятся три ракетных эсминца ВМС США, которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль Mount Whitney. В средиземноморской акватории также находятся не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса Los Angeles с "Томагавками" на борту. Всего, по данным западных наблюдателей, силы ВМС США в Средиземном море располагают по меньшей мере 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

Баланс сил в регионе обеспечивает присутствие российских корабельных группировок с ракетами "Калибр". По сведениям журнала The National Interest, Москва активно проводила военные учения в Средиземном море, но после их окончания не стала уводить в места постоянной дислокации большинство кораблей.

Американские журналисты полагают, что в случае обострения ситуации наша страна способна осуществить массированный ракетный удар, чтобы защитить союзников – правительственные войска Сирии. Россия стремится не отставать от США в плане военных возможностей и готова демонстрировать свои намерения в рамках сирийского конфликта. Ключевой точкой на карте Республики сейчас является провинция Идлиб, поэтому противостояние за него может быть довольно ожесточенным, что побуждает стороны держаться настороже и быть готовыми к потенциальной атаке, отмечается в публикации.

Востоковед-арабист Марианна Беленькая полагает, что вероятность нового удара западной коалиции по Сирии высока как никогда прежде. "Чем активнее развивается ситуация вокруг Идлиба, тем активнее западная коалиция. Сегодня саммит президента Турции и президента Путина по поводу Идлиба, и там станет понятнее судьба этого региона, и, соответственно, станет понятно, будет ли широкомасштабная операция. США сказали, что для них красной линией будет применение химоружия в Идлибе, и возможно, крупномасштабная операция, которая приведет к массовым жертвам. Поэтому все ждут, все в напряжении, и ситуация может развиваться в любом направлении", – заявила эксперт в интервью НСН.

В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание на Ближнем Востоке группировки американских носителей крылатых ракет. США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии, отметил представитель оборонного ведомства.