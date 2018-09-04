Израиль атаковал Сирию

Появились сообщения о мощных взрывах в провинциях Хама и Тартус

Самолеты ВВС Израиля выпустили ракеты по территории САР.

Сирийским ПВО удалось сбить несколько в районе Вади аль-Уюн (Хама), передает агентство SANA.

Тем временем Telegram-канал "Вестник Дамаска" сообщает о четырех целях атаки. Это исследовательский центр (ад-Дисна), склады исследовательского центра (Вади аль-Уюн) в провинции Хама, а также военная база в районе деревни Харф Бинимр и военный завод (город Банияс) в провинции Тартус.