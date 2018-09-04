Израиль атаковал Сирию

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Самолеты ВВС Израиля выпустили ракеты по территории САР.
Сирийским ПВО удалось сбить несколько в районе Вади аль-Уюн (Хама), передает агентство SANA.
Тем временем Telegram-канал "Вестник Дамаска" сообщает о четырех целях атаки. Это исследовательский центр (ад-Дисна), склады исследовательского центра (Вади аль-Уюн) в провинции Хама, а также военная база в районе деревни Харф Бинимр и военный завод (город Банияс) в провинции Тартус.
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