Россия начала крупнейшую за год бомбардировку в Сирии

Под ударом оказалась провинция Идлиб

Несмотря на предостережения США, Россия начала самую масштабную за более чем полгода воздушную операцию в Сирии. Бомбардировке подверглись позиции боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" в провинции Идлиб, где армии Башара Асада еще не удалось установить контроль. Кроме того, в Идлибе действуют оппозиционные силы, которые поддерживают США.

Как сообщает Al-Masdar News, на данный момент в небе работают самолеты "Сухого", предположительно Су-24 и Су-34. Бомбардировщики совершили порядка 50 авиаударов по южным и западным провинциям. Бомбы падают на Джиср эш-Шугур, Мухамбаль и десятки других городов. Параллельно Сирийская Арабская армия готовится к наступлению. Ранее войска Асада перебросили поближе к Идлибу большое количество военной техники.

Утром Трамп в своем Twitter предостерег Россию от удара по Идлибу, так как это может привести к гибели сотен тысяч людей. В Минобороны РФ о начале операции пока не сообщали.