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Трамп готовил убийство Асада

Фото: GLOBAL LOOK press
Президент США отдал приказ о ликвидации главе Пентагона

"Убрать" лидера Сирии планировалось в прошлом году. Такое распоряжение дал Джеймсу Мэттису Дональд Трамп на фоне химической атаки в провинции Идлиб.

Секретная информация всплыла в книге репортера из США Боба Вудворда. Трамп позвонил Мэттису и прямым текстом сказал, что хочет "просто убить" Башара Асада.

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 "Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!" – скандальный политик не стеснялся в выражениях, пишет журналист.

В Пентагоне американского президента выслушали, но решили не пороть горячку и подойти к делу "более взвешенно". Фрагменты сочинения приводит издание Тhe Washington Post.

Напомним, сообщения о химатаке в городе Хан-Шейхун появились в апреле 2017 года. Тогда оппозиция рассказала о 80 жертвах и двух сотнях пострадавших. В применении отравляющих веществ обвинили правительственные войска Сирии. Власти страны в свою очередь заявили о провокации со стороны боевиков.


Виктория БАЛАЯН
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