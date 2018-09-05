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ВКС России предотвратили массовые казни в Сирии

Фото: Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Российские бомбардировщики наносят авиаудары по террористам в провинции Идлиб

Со вторника ВКС России приступили к ликвидации баз террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на северо-западе Сирии, откуда боевики несут явную угрозу российским авиабазам и мирным сирийцам. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевиками "Джебхат ан-Нусры" осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников", – цитирует ТАСС Конашенкова.

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По его словам, всего 4 сентября удары по объектам боевиков наносили четыре самолета с авиабазы "Хмеймим".

"Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама", – отметил генерал-майор.

Также истребитель Су-35С уничтожил склад переносных зенитных ракетных комплексов.


По информации портала Free News, к таким решительным шагам российское командование подтолкнуло заявление террористов о том, что они собираются казнить сторонников примирения с официальным правительством САР, которых в тюрьмах "ан-Нусры" находится примерно полтысячи человек.

Накануне агентство Al-Masdar News со ссылкой на военные источники сообщило, что ВКС РФ начали крупнейшую за текущий год бомбардировку баз боевиков в Идлибе. Отмечалось, что российские самолеты совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.

Елена УСОВА
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