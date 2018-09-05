В МИД РФ ответили на истерику Вашингтона по ударам в Идлибе

Авиаудары ВКС России по террористическим объектам на северо-западе САР будут осуществляться до их полного уничтожения. Так прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова эмоциональные высказывания высокопоставленных американцев на действия Москвы против боевиков в провинции Идлиб.

В частности, она обратила внимание на пост в Twitter госсекретаря США Майка Помпео, который озаботился судьбой крупнейшего на территории Арабской Республики очага террористов. В нем он отметил, что глава нашего МИД Сергей Лавров "защищает сирийский и российский штурм Идлиба", хотя "русские и (Башар) Асад согласились не допускать этого". США считают, что подобные шаги приведут к эскалации уже существующего конфликта. "Из-за этой агрессии пострадают 3 млн сирийцев, которые уже были вынуждены покинуть свои дома и теперь находятся в Идлибе. Нехорошо. Мир наблюдает", - пугающе резюмировал Помпео.

Захарова напомнила американской стороне, что в договоренностях по Идлибской зоне деэскалации оговаривалось, "что связанные с этим меры носят временный характер и не могут противоречить принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии", а также что борьба с террористами будет продолжена даже в условиях временного прекращения огня. Тем более оно не распространяется на боевиков ИГИЛ, "Нусру" и прочих порождений "Аль-Каиды" (все они запрещены в РФ).

"Россия считает своим долгом четко следовать этим договоренностям и продолжит борьбу с террористами до их полной и окончательной ликвидации. ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью "агрессии", а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии, гражданское население и вылазок против российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства страны", – заявила Захарова, чьи слова приводит официальный сайт российского дипведомства.

Она подчеркнула, что накануне наша боевая авиация бомбила объекты террористов, имеющих непосредственное отношение к организации атак беспилотников на российскую базу в Хмеймиме. По ее информации, в вопросе авиаударов Москва координирует свои действия с Анкарой, "с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения".

Представитель МИД РФ выразила сожаление, что США и их партнеры по коалиции "не могут похвастаться достижениями", когда речь идет о размежевании террористов и вооруженной сирийской оппозиции, что удается делать России и Турции.

"Заклинания, смысл которых сводится к тому, чтобы на неопределенно долгое время оставить в покое террористов, фактически удерживающих в заложниках в Идлибе миллионы людей, неприемлемы. Мира с террористами быть не может. Окопавшимся в Идлибской зоне последователям "Аль-Каиды" не должна быть предоставлена возможность, оставаясь в безопасности, экспортировать террор по региону и всему миру", – резюмировала Захарова.

Как сегодня сообщили в Минобороны РФ, 4 сентября в провинции Идлиб ВКС разбомбили ряд объектов боевиков, в том числе со складами боеприпасов и зенитно-ракетных комплексов, цехов, где собирались беспилотники.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Россия и Иран совершат "серьезную ошибку", если поддержат наступление сирийской армии на Идлиб, пишет "Национальная служба новостей".

