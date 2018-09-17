Камера, мотор: генпрогоном сирийской химатаки командовали "Белые каски"

Захватывающие кадры постановки выложили в Сеть

В Идлиб прибыли знакомые жителям провинции режиссеры и предложили видеоавантюру по известному сценарию. Генеральный прогон разыгранного "Белыми касками" с помощью мирных жителей спектакля попал в интернет благодаря сирийским хакерам.

Главные на съемочной площадке – "белокасочники", члены неправительственной организации. "Актеры" под их диктовку должны изобразить жертв и вжиться в роли так, чтобы даже Станиславский сказал бы: "Верю".

На кадрах, опубликованных "РЕН ТВ", показано, как командующий репетицией спрашивает членов съемочного процесса о готовности.

О разыгранных провокациях говорилось еще на прошлой неделе. Тогда речь шла о девяти отснятых в провинции Идлиб сценах, где сирийская армия будто бы "травит" мирных жителей.

Впрочем, есть также информация о самой настоящей химатаке. Известно, что "Белые каски" совместно с террористами держат наготове хлор, чтобы потом обвинить в покушении сирийское правительство для последующей атаки на арабское государство. Именно с этой целью США с союзниками взялись за видеокамеры.