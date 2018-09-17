Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Камера, мотор: генпрогоном сирийской химатаки командовали "Белые каски"

Фото: GLOBAL LOOK press/Anas ALkharboutli/dpa
Захватывающие кадры постановки выложили в Сеть

В Идлиб прибыли знакомые жителям провинции режиссеры и предложили видеоавантюру по известному сценарию. Генеральный прогон разыгранного "Белыми касками" с помощью мирных жителей спектакля попал в интернет благодаря сирийским хакерам.

Главные на съемочной площадке – "белокасочники", члены неправительственной организации. "Актеры" под их диктовку должны изобразить жертв и вжиться в роли так, чтобы даже Станиславский сказал бы: "Верю".

На кадрах, опубликованных "РЕН ТВ", показано, как командующий репетицией спрашивает членов съемочного процесса о готовности.

О разыгранных провокациях говорилось еще на прошлой неделе. Тогда речь шла о девяти отснятых в провинции Идлиб сценах, где сирийская армия будто бы "травит" мирных жителей.

Впрочем, есть также информация о самой настоящей химатаке. Известно, что "Белые каски" совместно с террористами держат наготове хлор, чтобы потом обвинить в покушении сирийское правительство для последующей атаки на арабское государство. Именно с этой целью США с союзниками взялись за видеокамеры.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипали-3: в Солсбери травятся россияне

В городе снова переполох

США задавят санкциями "Северный поток-2"

Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей