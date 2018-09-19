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США и Израиль лечили террористов в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Anas Alkharboutli/dpa
Покровители боевиков даже не скрывали этого

Западная коалиция обеспечивала вооруженные отряды сирийской оппозиции лекарствами и медицинским оборудованием. Об этом стало известно после того, как ранее находившийся в руках террористов городок Эль-Бурейка в провинции Эль-Кунейтра перешел под контроль правительственных войск.

"Посмотрите, здесь полно импортных лекарств – Израиль, США, Франция. Для простых сирийцев это все недоступно", – рассказал журналистам врач Фанитах Диран при осмотре аптеки бывшего госпиталя террористов. Его слова приводит РИА "Новости".

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В больнице складировались антибиотики, обезболивающие, вакцины и другие медикаменты. На упаковках имелись надписи на иврите и других языках. Госпиталь был оснащен современным операционным отделением, хирургическими инструментами, аппаратами УЗИ и другим оборудованием. Пациенты чувствовали себя весьма комфортно: к зданию было подведено центральное отопление, в палатах стояли мягкие кушетки.

"В этом особняке жил главный врач городской больницы. Боевики выгнали его из дома, перенесли сюда все медицинское оборудование, а со временем заменили его. Лекарства, инвентарь, инструменты им поставляли спонсоры из-за рубежа: Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Турция", – рассказал Диран.

В пользовании террористов находился даже современный реанимобиль. Его происхождение раскрывают британские номерные знаки и руль, расположенный с правой стороны. Таким образом, вооруженные отряды были обеспечены медицинским оборудованием и лекарствами куда лучше, чем правительственная армия.

Вся эта роскошь, по словам репортеров, предназначалась исключительно для боевиков и членов их семей. Простым сирийцам такие радости были недоступны. Теперь, после того как провинция перешла под контроль режима Башара Асада, больницу с лекарствами и оборудованием передали в пользование местным жителям.

Правительственная сирийская армия уже не в первый раз обнаруживает в освобожденных от боевиках районах много интересного. Находки служат доказательством тому, что террористические группировки активно поддерживались из-за рубежа.

Так, в апреле этого года общественности показали изъятое у террористов оружие, большая часть которого была произведена в странах НАТО. Тогда же журналистам продемонстрировали бывшая подземная база боевиков, где размещались госпиталь исламистов и камеры для заложников. Все медикаменты и медицинское оборудование оттуда, судя по маркировке, были произведены в США и европейских странах.

Андрей ФИЛАТОВ
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