Россия берет базы в Сирии под усиленный контроль

"Калашников" поставит военным автоматику

На российских военных базах "Хмеймим" и "Тартус" усиливают меры безопасности в связи с обострением напряженности в Сирии. Охрану объектов усилят с помощью автоматизированных систем контроля, разработанных концерном "Калашников".

Как заявил накануне заместитель Минобороны Юрий Борисов после заседания военно-промышленной комиссии, указания отданы лично президентом. Ранее Владимир Путин заявил, что ответом на ситуацию со сбитым Ил-20 станет усиление безопасности военных объектов в Сирии.

На данный момент базе "Хмеймим" больше всего угрожают дроны боевиков, их периодически сбивают российские "Панцири". Наиболее резонансной стала "рождественская атака", когда аэродром атаковали более десяти кустарных беспилотников, оснащенных фугасными боеприпасами.

Предположительно, "Калашников", который также производит дроны, занимается защитой базы от беспилотников. В прошлом году концерн продемонстрировал ружье TEX-1, которое глушит сигнал БПЛА, мобильную связь и Wi-Fi. Достаточно направить его на небольшой аппарат, нажать кнопку, и дрон переходит под управление "охотника". Похожие ружья уже достаточно давно используют на Западе, в частности, для охраны частных объектов.

Кроме того, "Калашников" может установить на Хмеймиме и Тартусе системы наблюдения с применением роботизированных комплексов, разработкой которых концерн также активно занимается. Это могут быть, в частности, комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Аналогичные системы могут установить и в Тартусе. Сейчас на базе идет активное строительство пирсов и военных объектов, чтобы порт мог принимать большие военные корабли. Акваторию контролирует морской спецназ, в том числе боевые пловцы. Но теперь по периметру сухопутной части базы могут установить автоматизированные системы контроля. Подводные беспилотные аппараты у России есть, но пока они только проходят испытания, и в Тартусе в том числе.