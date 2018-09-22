Американцы вывозят террористов из Сирии

Нибиру
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
- Землю ждет глобальная катастрофа
- Мир треснет: третья мировая навсегда изменит судьбу человечества
114 новости
Международная коалиция во главе с США вывозит руководителей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило государственное агентство SANA.
Отмечается, что боевиков посадили на американские боевые вертолеты. При этом, как утверждают журналисты, солдаты Соединенных Штатов ранее вывезли на грузовиках большое количество террористов. Остается неизвестным куда свезли всех преступников.
Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно подчеркивал, что активно борется с террористами и помогает жителям Сирии избавиться от них.
Россия идет на принцип
Киев махнул рукой на Закарпатье