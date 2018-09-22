Американцы вывозят террористов из Сирии

В Вашингтоне никак не комментируют обличающую информацию

Международная коалиция во главе с США вывозит руководителей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило государственное агентство SANA.

Отмечается, что боевиков посадили на американские боевые вертолеты. При этом, как утверждают журналисты, солдаты Соединенных Штатов ранее вывезли на грузовиках большое количество террористов. Остается неизвестным куда свезли всех преступников.

Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно подчеркивал, что активно борется с террористами и помогает жителям Сирии избавиться от них.