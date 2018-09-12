В постановке участвовали дети с родителями и сироты

В Идлибе отсняты девять сцен мифической "химатаки" армии САР. В работе над созданием лживого киносюжета участвовали ряд ближневосточных и один американский телеканал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что съемки проходили накануне, 11 сентября, в населенном пункте Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб. "На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски")", говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, два видеосюжета с постановочной химатакой после "одобрения" кураторов будут переданы в ООН и ОЗХО, а остальные попадут в соцсети.

Для участия в инсценировках химической атаки боевики отобрали 22 ребенка с родителями, похищенных из лагерей беженцев в провинции Алеппо, и детей-сирот, находящихся в тюрьме "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация запрещена в РФ).

"С 9 сентября активисты "Белых касок" в населенном пункте Хан-Шейхун ежедневно в вечернее время проводят репетиции постановочных видеосъемок "химатаки" с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от 8 до 12 лет", – рассказали в Центре. Боевики в этом районе даже развернули полевой медицинский пункт.

Кроме того, боевики намерены организовать постановочные химатаки в городе Кафер-Зайте. Как заявили в ЦПВС, непосредственной подготовкой мест для подрыва емкостей отравляющих веществ при съемке видео о "химатаках" занимаются террористы "Хуррас Ад-Дин".

При этом "белокасочники" вместе с боевиками готовят в Сирии против мирных жителей реальную химическую атаку с помощью хлора.

О том, что в горячих точках Арабской Республики террористы начали подготовку инсценировки с химподрывом, российская сторона уведомила общественность еще 11 сентября. Нашим военным данную информацию "слили" жители Идлиба.