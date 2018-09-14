Американцы запретят самолеты "Сухого"

Авиаконцерн может попасть под очередную санкционную раздачу

Соединенные Штаты могут ввести санкции против крупнейшего российского авиаконцерна "Сухой". Соответствующее предложение выдвинул помощник министра финансов Маршалл Биллингсли, выступая накануне в Конгрессе.



"Конечно, мы очень обеспокоены тем, что ее (корпорации) самолеты могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии", – приводит слова чиновника "КоммерсантЪ". По мнению Биллингсли, если опасения подтвердятся, то "это неприемлемо". Вместе с тем чиновник призвал помнить о том, что пассажирские самолеты "Сухого" эксплуатируют и в США.

Под подозрение попали фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С, которые ВКС России использовали в ходе военной операции в Сирии.

Авиаконцерн "Сухой" входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Кроме того, он владеет компанией "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая также автоматически попадет под санкции в случае их введения.

В ОАК заявили, что "внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски", но заявление чиновника Минфина США "комментировать преждевременно". В ГСС также отказались от комментариев.

Эксперты на авиационном рынке полагают, что вероятность введения санкций довольно высока. Прежде всего они могут задеть ГСС, поскольку в военных самолетах, в отличие от гражданских моделей, не используются комплектующие из стран НАТО. ГСС и ОАК собираются освоить импортозамещение этих комплектующих, но на это уйдет не менее четырех лет.

Существует и угроза вторичных санкций, под которые могут попасть компании, сотрудничающие с попавшим в список "Сухим". "Валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают последних, но сильно усложняют расчеты. Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку", – предупреждают специалисты.

В июле 2006 г. российской авиаконцерн уже попадал под санкции США после обвинения в поставках в Иран технологий двойного назначения. Тогда санкции отменили спустя несколько месяцев.

В настоящий момент речь идет о санкционных списках, связанных не с Украиной, Крымом или "делом Скрипалей", а именно с участием самолетов "Сухого" в сирийском конфликте, уточняет издание. Минфин США включает в черный список физлица и компании, обвиняемые в поставках оружия Дамаску.