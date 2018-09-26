Израиль вздрогнет от С-300

В Тель-Авиве сто раз подумают, прежде чем атаковать Сирию

Поставка сирийским правительственным войскам современных средств противовоздушной обороны обезопасит страну от провокаций со стороны израильской армии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Арабской Республики Фейсал Мекдад.



Отвечая на вопросы китайских журналистов, дипломат заявил, что после того как Дамаск получит от России обещанные комплексы С-300, соседнее враждебное государство поубавит пыл. "Пусть Израиль попытается (нанести авиаудары по территории Сирии), и мы защитим себя, как и раньше", – приводит слова Мекдада РИА ФАН.

Замглавы МИД отметил, что новые системы ПВО будут поставлены "в ближайшее время". "Израиль, который привык проводить много атак под разными предлогами, должен будет пересчитать и пересмотреть свое решение, прежде чем снова атаковать", – подчеркнул он в интервью агентству "Синьхуа".

Несмотря на скорые поставки С-300 войскам Башара Асада, руководство Израиля приказало своим вооруженным силам продолжать действия против иранских сил в Сирии. При этом должна сохраняться координация в области безопасности с коллегами из России, говорится в заявлении ключевых министров израильского правительства. Израильская пресса негативно отреагировала на новость о поставках С-300. "Через две недели Израиль ждет кошмар?" – такими заголовками пестрят местные СМИ.

Посол Лиги арабских государств в Москве придерживается мнения, что поставка комплексов С-300 пойдет на пользу всему арабскому миру. "Если они (С-300) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Поздно вечером 17 сентября над Средиземным морем был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Катастрофа произошла вследствие попадания ракеты, выпущенной сирийскими военными из зенитного ракетного комплекса С-200. Все 15 российских военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли.

После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил ряд мер по повышению безопасности наших военнослужащих в Сирии. В частности, Россия намерена оснастить все командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, начать радиоэлектронную борьбу с боевой авиацией Израиля и других стран, наносящей удары по сирийским объектам, и передать сирийской армии более современные комплексы С-300.

Сроки и условия поставок ЗРК в Сирию в Кремле называть отказались. "Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных", – это все, что сказал по данному поводу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.