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Путин объяснил Нетаньяху поставку С-300 Сирии

Израиля Биньямин и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
продолжениеРаскрыты неизвестные детали крушения Ил-20
Решение РФ по Ил-20 поставило Израиль в безвыходное положение

Москва по-прежнему полагает, что крушение Ил-20 лежит на совести ВВС Израиля.  Для укрепления боевой мощи Сирии, над территорией которой был сбит наш самолет-разведчик, Россия намерена поставлять в арабское государство зенитно-ракетные комплексы С-300, ответив таким образом на гибель Ил-20.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по телефону израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.  

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"Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом", – сказано в сообщении на официальном сайте Кремля. 

Во время переговоров российский лидер обсудил с главой израильского правительства нестыковки в информации, которую предоставили израильские силовики. Она разнится с выводами Минобороны России.  

Тель-Авив неоднократно высказывался против размещения С-300 в Сирии. Данный вопрос не раз обсуждался в Москве. Ранее о поставках С-300 обмолвился министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ настаивают на том, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, предупредив о планируемой операции наше командование всего за минуту до ее начала. Израиль продолжает отмахиваться от обвинений. Он утверждает, что в момент злополучного пуска ракеты F-16 уже практически вернулись домой. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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