Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Иерусалим отделался лишь легким испугом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что крушение российского Ил-20 в Сирии могло привести к серьезным последствиям.

При этом он подчеркнул, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить произошедший инцидент.

"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", – цитирует Нетаньяху радио Kan.

Премьер-министр не уточнил, что он имел в виду, однако для Иерусалима настали тяжелые времена. Российские туристы перестали покупать туры в эту страну, что стало серьезным ударом для бюджета Израиля.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем. По версии Министерства обороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию, напоминает РИА ФАН. В Москве обвинили Израиль в том, что он сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.