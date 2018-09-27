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Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Биньямин Нетаньяху. Фото: GLOBAL LOOK press/Nir Alon
Иерусалим отделался лишь легким испугом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что крушение российского Ил-20 в Сирии могло привести к серьезным последствиям.

При этом он подчеркнул, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить произошедший инцидент.

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"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", – цитирует Нетаньяху радио Kan.

Премьер-министр не уточнил, что он имел в виду, однако для Иерусалима настали тяжелые времена. Российские туристы перестали покупать туры в эту страну, что стало серьезным ударом для бюджета Израиля.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем. По версии Министерства обороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию, напоминает РИА ФАН. В Москве обвинили Израиль в том, что он сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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