Экипаж Ил-20 погиб не сразу

Сирийская ракета слегка задела винты самолета, вызвав пожар на борту

Военнослужащие сирийской армии целились в израильский истребитель и выпустили по нему снаряд, но тот зацепил по касательной российское воздушное судно. Экипаж еще несколько минут боролся за жизнь, но безуспешно. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, которые подвели предварительные итоги расследования авиакатастрофы.



"В это трудно поверить, но ракета сирийского комплекса С-200 не наводилась на Ил-20. Она просто задела винты самолета в полете по направлению к израильскому F-16. Ракет было две. Полет первой ракеты мимо себя экипаж видел и доложил об этом на землю. А вторая, предположительно, лишь задела самолет, разрушила винты, вызвала пожар – но не взорвалась", – заявил "Взгляду" неназванный генерал Военно-воздушных сил РФ.

По его словам, "экипаж боролся с пожаром, включал вторую и третью систему пожаротушения (первая включилась автоматически), докладывал обстановку на землю, но катастрофы не удалось избежать".

Эту версию подтверждает заявление, сделанное ранее официальным представителем Минобороны РФ Игорем Конашенковым. Он говорил о том, что командир экипажа "успел доложить о пожаре на борту" и что самолет-разведчик исчез с радаров через четыре минуты после попадания ракеты. Это свидетельствует о том, что ракета лишь немного зацепила самолет, потому что при точном попадании экипаж бы мгновенно погиб. Как-никак масса боевой части ракеты комплекса С-200 составляет 217 килограммов.

Данные выводы подтверждают главные обвинения, выдвинутые Минобороны РФ в адрес ВВС Израиля. Оказывается, сирийская ракета действительно летела в сторону F-16, а на ее пути случайно оказался Ил-20. Версия также полностью оправдывает расчет ПВО Сирии, который четко наводил ракету именно на израильский истребитель.

С другой стороны, специально "прикрываться" российским самолетом у израильского летчика не было необходимости. Комплексы С-200 являются устаревшим видом оружия, неспособным эффективно противодействовать маневренным F-16. Пилот истребителя видел полет ракеты и спокойно мог от нее уйти, так что прятаться за Ил-20 он бы, скорее всего, не стал.

Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Лузан предположил, что ракета С-200 вполне могла не взорваться. "Эта ракета бьет по середине корпуса самолета, а не по головной части. Скорее всего, не сработала боевая часть, и она просто физически долбанула по Ил-20, после чего самолет загорелся от кинетического удара", – отметил он.

"Скорее всего, сирийцы действительно стреляли по F-16, но так как F-16 вдруг подлетел к нашему Ил-20, то головка самонаведения перенацелилась на Ил-20", – добавил специалист.

Нечто похожее случилось в 2001 г., когда украинская ракета сбила над Черным морем российский пассажирский Ту-154: "С-200 стреляла по мишени, но в поле зрения попал Ту-154. Головка сбросила мишень и пошла на гражданский лайнер. Примерно такая же картина произошла и здесь".

Самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих РФ, был сбит системой ПВО Сирии вечером 17 сентября над Средиземным морем. По версии Министерства обороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. В Москве обвинили Израиль в том, что он сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.