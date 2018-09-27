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"Спасибо, Россия-матушка": израильтяне обрадовались "обузданию" Иерусалима

Фото: mil.ru/
Местного журналиста покорил ответ РФ за сбитый Ил-20

Решением о поставках С-300 Сирии Москва указала место вышедшему из-под контроля Израилю, считает корреспондент Гидеон Леви. Давно пора остановить вредоносное государство. Американское покровительство, уверен журналист, должно было когда-то закончиться.

Тель-Авив, по его словам, в последние годы слишком задрал нос, что наряду с геополитической обстановкой позволило ему выйти из-под контроля. Израильское руководство бомбило Сирию, патрулировало с воздуха территорию Ливана, "оккупировало" западный берег Иордана, периодически уничтожает Газу.

"Внезапно кто-то встал и заявил: "А ну-ка прекрати. По крайней мере в Сирии, все, хватит". Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял", – поблагодарил Леви на страницах Haaretz.

Он сокрушился, что РФ не вмешалась в ситуацию в Газе и не смогла предотвратить "бесполезные смерти и разрушения". "Вместо этого у нас Дональд Трамп в Вашингтоне и жалкие осуждения со стороны ЕС из-за выселения жителей Хан-аль-Ахмара", —заключил автор материала.

Он признался, что его стране как воздух был необходим "ответственный взрослый, способный ее обуздать", поскольку она не думала и не гадала о существовании такого "странного феномена". А после встречи с ним оцепенела.

Журналист напомнил о намерении израильских властей разбомбить российские С-300 в Сирии. Однако с весны много воды утекло – теперь удаль и "пустая бравада" хвастунов куда-то исчезла. Хотя они до сих пор наличие у арабского государства ПВО воспринимают как нечто "несусветное". Для них, подчеркивает Леви, независимость других стран – полная бессмыслица, зато суверенитет Израиля является "священным". Именно поэтому правительство "безнаказанно" врывалось в жизнь регионов, прикрываясь надуманными причинами, пока не наткнулось на российское "нет".  Это ограничение спустило власть с небес на землю, что было весьма кстати, поясняет автор статьи.  

"Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает. Пусть те, кто действительно заботится о благополучии Израиля и справедливости, выучат, как это делается: только с применением силы", – полагает автор статьи.

Оксана ПОДТУРКИНА
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