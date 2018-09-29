Кошмар наяву: поставки С-300 в Сирию уже начались

Россия перешла от слов к делу после крушения Ил-20

Зенитно-ракетные комплексы, обещанные Дамаску, обеспечат безопасность наших военных.

Поступать в Сирию российские ЗРК начали сразу после трагедии с самолетом Ил-20. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию, - заявил он. – Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента", – сообщил он на пресс конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О переброске в Сирию С-300 в течение двух недель глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в понедельник, 24 сентября, напоминает ТАСС. Израильские СМИ назвали грядущие поставки "кошмаром".

Накануне Сергей Лавров также пообщался с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Последний выразил надежду, что наши ЗРК помогут закрыть небо для израильских самолетов.

Самолет Ил-20 сбили сирийские ПВО в ночь на 18 сентября. Под удар его, по информации российского Минобороны, подставили израильские истребители. На борту находились 15 военных. Все они погибли.