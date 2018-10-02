Дамаск получил обещанное

О завершении поставок зенитно-ракетных комплексов на территорию САР стало известно на оперативном совещании российского лидера Владимира Путина с членами совбеза.

В Сирию перебросили все С-300 – об этом доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Кроме того, Дамаск получил и другое оборудование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", – цитирует Шойгу агентство.



Как сообщалось ранее, Израиль пришел в ужас от обещания российской стороны дать Сирии С-300. Местные СМИ назвали происходящее "кошмаром". Министр обороны страныАвигдор Либерман в ответ на анонс поставок сделал угрожающее заявление. Израиль будет уничтожать ЗРК, если сочтет их опасными для своих ВВС, подчеркнул он.

Напомним, речь о предоставлении ЗРК зашла после трагедии с российским самолетом Ил-20, который сбили сирийские ПВО. Под удар его подставили израильские истребители. На борту было 15 наших военных. Все они погибли.