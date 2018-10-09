Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль тестирует С-300

Фото: flickr.com/diariocriticove
Истребители дразнили сирийские ПВО

Четыре израильских F-16 вторглись в воздушное пространство Ливана и приблизились к границе Сирии, куда российские военные накануне доставили дивизионы ЗРК С-300. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые сайты, истребители были замечены около города Триполи на севере Ливана.

После подлета непосредственно к границе летчики решили не рисковать и развернулись. Наблюдатели не исключают, что таким образом Израиль начал тестировать воздушное пространство Сирии, которое, возможно, уже защищают С-300, проводя вот такую "разведку боем".

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что обучение личного состава сирийских ПВО может занять несколько месяцев, поэтому то, что С-300 сейчас работают в Сирии, маловероятно. Впрочем, российские военные могут развернуть комплексы достаточно быстро.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл тайну "агентов ГРУ" в Нидерландах

Голландцы прокололись с российскими "шпионами"

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей