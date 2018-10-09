Израиль тестирует С-300

Истребители дразнили сирийские ПВО

Четыре израильских F-16 вторглись в воздушное пространство Ливана и приблизились к границе Сирии, куда российские военные накануне доставили дивизионы ЗРК С-300. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые сайты, истребители были замечены около города Триполи на севере Ливана.

После подлета непосредственно к границе летчики решили не рисковать и развернулись. Наблюдатели не исключают, что таким образом Израиль начал тестировать воздушное пространство Сирии, которое, возможно, уже защищают С-300, проводя вот такую "разведку боем".

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что обучение личного состава сирийских ПВО может занять несколько месяцев, поэтому то, что С-300 сейчас работают в Сирии, маловероятно. Впрочем, российские военные могут развернуть комплексы достаточно быстро.