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Британцы пожаловались на "фейковую" помощь России в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
Пропаганда Запада терпит неудачу

Бывший замкомандующего западной антиигиловской коалицией, генерал-майор армии Великобритании Феликс Гидни заявил, что Россия "лучше нас" использует социальные медиа для формирования стратегического ландшафта в Сирии и Ираке.

По мнению британского военного, западным странам необходимо дать Москве отпор в информационном пространстве, превратив эту борьбу "в элемент настоящего многоуровневого сражения".

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"Русские действительно очень хорошо делают это. Лучше нас. Мы увидели очень умную и тщательно подготовленную кампанию, направленную на дискредитацию проводимых коалицией мероприятий. И я готов поспорить, что в столицах многих наших государств люди не отдают себе отчета в том, что нас переигрывают", – цитирует британца интернет-журнал Defense One.

В качестве примера такой "дезинформации" Гидни назвал снимки российских военнослужащих, раздающих гуманитарную помощь в Сирии. Генерал счел их "постановочными". При этом генерал не привел никаких доказательств того, что фотографии фейковые.

Также британец отметил способность запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ транслировать свою пропаганду за рубежом и на местном уровне. Он описал "беспрецедентный" уровень информационной активности экстремистов.

Между тем, именно Россия с самого начала операции в Сирии пыталась сделать ее максимально прозрачной, напоминает РИА "Новости". Например, во время вывода мирных жителей из Восточной Гуты весной нынешнего года Минобороны в течение нескольких дней в режиме онлайн транслировало эвакуацию местного населения. А в 2015-ом ведомство опубликовало видеозаписи ударов по террористам.

В итоге западные СМИ использовали эти ролики для информационных вбросов. Так, телеканал PBS выдал видео ударов российских ВКС за действия американской авиации.

Ну, и хорошо известны постановочные кадры "Белых касок" якобы применения сирийской армией химоружия.

Елена УСОВА
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