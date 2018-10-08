С-300 изменит расклад сил в Сирии

F-35 не настолько неуязвим

В российском МИДе оптимистично настроены после широко освещенной в СМИ переброски в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Как заявил в интервью РИА "Новости" заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, расклад сил изменился в пользу тех, "кто считает, что не должно быть агрессивных действий против арабской республики".

Ранее американские СМИ проанализировали возможности российского С-300 против израильских F-35 и пришли в выводу, что истребители пятого поколения способны справиться с не самыми новыми ЗРК. Однако существенную роль будет играть факт присутствия российских офицеров возле установок, поэтому Израилю будет не так-то легко решиться на уничтожение С-300.

Что касается сугубо военной стороны вопросы, то большая часть военных экспертов склоняется к тому, что F-35 способны прорвать оборону С-300. С другой стороны, пока у Израиля не так много истребителей пятого поколения, хотя США уже пообещали поделиться своими. Кроме того, Россия перебросила в Сирию не только С-300, но и средства радиоэлектронной борьбы, которые могут сработать против F-35.

Есть еще один нюанс. В настоящее время российские ЗРК, правда уже следующего поколения, С-400, получает Турция. Параллельно Анкара ведет переговоры о покупке у США этих самых F-35. Фото самолетов в раскраске турецких ВВС уже "засветились" в Интернете. Так вот теперь в США опасаются, что специалисты из РФ вместе с турецкими изучат возможность уничтожения F-35 из российских ЗРК или даже "взломают" компьютеры "тридцать пятых".

Поэтому Конгресс сильно тормозит поставку самолетов Анкаре, но большинство аналитиков и военных уверены, что сделка в будущем году все-таки состоится. А это будет значить, что российские зенитчики могут получить "ключ" к истребителям F-35.



