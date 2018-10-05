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У С-300 нет шансов против F-35

Фото: flickr.com
Даже без модификации Block 3F истребители уничтожат российские ЗРК

Размещение С-300 в Сирии скорее носит политический, чем военный оттенок. Зенитно-ракетные комплексы не ограничат возможности возможности истребительной авиации Израиля, так как F-35 пятого поколения легко справятся с ними. К таким выводам пришли авторы The Nationai Interest, проанализировав возможности самолета и ЗРК.

С-300 не готовили для противостояния стелсам, в вот в возможности "тридцать пятого" специально закладывали уничтожение российского комплекса. Уже другой вопрос, решатся ли израильтяне ударить по зенитным расчетам с командирами-россиянами. Но если обсуждать вопрос с сугубо военной точки зрения, F-35 – это другой уровень. Даже без обновленного "софта" Block 3F истребители пятого поколения окажутся намного эффективнее против С-300, чем те же F-16, против которых готовили ЗРК.

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F-35, например, могут нанести удар крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, дальность которых порядка 370 км. Есть еще дальнобойные JASSM-ER, но они вряд ли понадобятся. Даже для пуска обычными истребителю будет необязательно заходить в зону действия С-300.

Впрочем, благодаря своим стелс-технологиям, F-35 может "обмануть" радары С-300 и использовать менее дорогие, но тоже эффективные корректируемые бомбы, но тогда риск быть замеченными у летчиков увеличится.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССС-300 создавался для противостояния истребителям третьего и четвертого поколения, но F-22 и F-35 были разработаны, чтобы прорывать эту оборону. В возможности С-400 заложены возможности захвата "невидимок", однако на практике это не было подтверждено, по крайней мере, такой информации нет в отрытом доступе.

По мнению NI, Израиль может уничтожить С-300 в том, случае, если они перейдут в управление сирийцев, которые якобы не достаточно мотивированы и плохо обучены, о чем говорит инцидент с российским Ил-20.

Как ранее заявляли в Минобороны РФ, обучение сирийских расчетов займет несколько месяцев. Но даже за это время достаточно трудно овладеть навыками работы на достаточно сложном ЗРК. Американские эксперты уверены, на С-300 останутся российские военные советники, что безусловно станет сдерживающим фактором для Израиля. С другой стороны, если они начнут сбивать F-16, израильтяне могут и ответить, как это делали во время арабо-израильских войн.



Александр ИЛЬИН
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