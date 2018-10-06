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Назад не сдадим: С-300 уничтожит израильские истребители

Иерусалиму не стоит ждать, что Москва даст слабину

Израиль грубо ошибается, если считает российские зенитки малоэффективными при воздушных бомбардировках Сирии. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Его возмутило заявление израильского министра регионального сотрудничества Цари Ханегби, который посчитал С-300 бесполезными  в противостоянии с американскими истребителями F-35, которые есть в распоряжении ВВС Израиля. По словам Клинцевича, подтвердить или опровергнуть столь спорное утверждение можно только на практике, к которой лучше не прибегать. А если кто-то полагает, что подобные угрозы могут заставить Москву отступить, то он испытывает судьбу.

"Израиль играет с огнем. Так можно и заиграться… Полагать, что в нынешней ситуации Россия может сдать назад, – не просто заблуждение, а серьезная ошибка, которой у меня нет объяснений", – написал он в Facebook.

Он также выразил надежду, что Иерусалим все-таки сменит тон разговора и переведет диалог в мирное русло. Тем более, отметил Клинцевич, что Израиль "в силу многих исторических причин" должен хорошо знать российский менталитет. 

"И пусть никто не волнуется: С-300 способны выполнить свою работу на все сто процентов", – заключил Клинцевич.

Отношения Россия и Израиля резко обострились после того, как в Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20 с российскими военными на борту. По версии Минобороны, вина за крушение самолета целиком лежит на израильских ВВС, которые использовали Ил-20 как прикрытие для бомбардировки сирийских правительственных сил.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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