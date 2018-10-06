Иерусалиму не стоит ждать, что Москва даст слабину

Израиль грубо ошибается, если считает российские зенитки малоэффективными при воздушных бомбардировках Сирии. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Его возмутило заявление израильского министра регионального сотрудничества Цари Ханегби, который посчитал С-300 бесполезными в противостоянии с американскими истребителями F-35, которые есть в распоряжении ВВС Израиля. По словам Клинцевича, подтвердить или опровергнуть столь спорное утверждение можно только на практике, к которой лучше не прибегать. А если кто-то полагает, что подобные угрозы могут заставить Москву отступить, то он испытывает судьбу.

"Израиль играет с огнем. Так можно и заиграться… Полагать, что в нынешней ситуации Россия может сдать назад, – не просто заблуждение, а серьезная ошибка, которой у меня нет объяснений", – написал он в Facebook.

Он также выразил надежду, что Иерусалим все-таки сменит тон разговора и переведет диалог в мирное русло. Тем более, отметил Клинцевич, что Израиль "в силу многих исторических причин" должен хорошо знать российский менталитет.

"И пусть никто не волнуется: С-300 способны выполнить свою работу на все сто процентов", – заключил Клинцевич.

Отношения Россия и Израиля резко обострились после того, как в Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20 с российскими военными на борту. По версии Минобороны, вина за крушение самолета целиком лежит на израильских ВВС, которые использовали Ил-20 как прикрытие для бомбардировки сирийских правительственных сил.



