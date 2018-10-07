Израильский премьер прилетит в Россию в ближайшее время

Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся очень скоро. Об этом премьер Израиля договорился с нашим президентом во время телефонного разговора.



Грядущую встречу политик анонсировал на еженедельном заседании.

По словам Нетаньяху, предметом обсуждения станет "важная координация" между армиями двух стран, пишет ТАСС.

Напомним, российско-израильские отношения обострились после трагедии с самолетом Ил-20 в Сирии. Его сбили сирийские ПВО, однако под удар подставили истребители Израиля, заявили в Минобороны РФ. После гибели 15 наших военных в этой авиакатастрофе Москва объявила о передаче комплексов С-300 Дамаску для обеспечения безопасности россиян. Израилю это очень не понравилось. Местные СМИ тут же окрестили происходящее "кошмаром", а официальные лица разразились угрозами.