Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся очень скоро. Об этом премьер Израиля договорился с нашим президентом во время телефонного разговора.
Грядущую встречу политик анонсировал на еженедельном заседании.
По словам Нетаньяху, предметом обсуждения станет "важная координация" между армиями двух стран, пишет ТАСС.
Напомним, российско-израильские отношения обострились после трагедии с самолетом Ил-20 в Сирии. Его сбили сирийские ПВО, однако под удар подставили истребители Израиля, заявили в Минобороны РФ. После гибели 15 наших военных в этой авиакатастрофе Москва объявила о передаче комплексов С-300 Дамаску для обеспечения безопасности россиян. Израилю это очень не понравилось. Местные СМИ тут же окрестили происходящее "кошмаром", а официальные лица разразились угрозами.
В армии Незалежной все очень плохо с едой