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Нетаньяху анонсировал скорую встречу с Путиным

Фото: Global Look Press
Израильский премьер прилетит в Россию в ближайшее время

Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся очень скоро. Об этом премьер Израиля договорился с нашим президентом во время телефонного разговора.

Грядущую встречу политик анонсировал на еженедельном заседании.

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По словам Нетаньяху, предметом обсуждения станет "важная координация" между армиями двух стран, пишет ТАСС.

Напомним, российско-израильские отношения обострились после трагедии с самолетом Ил-20 в Сирии. Его сбили сирийские ПВО, однако под удар подставили истребители Израиля, заявили в Минобороны РФ. После гибели 15 наших военных в этой авиакатастрофе Москва объявила о передаче комплексов С-300 Дамаску для обеспечения безопасности россиян. Израилю это очень не понравилось. Местные СМИ тут же окрестили происходящее "кошмаром", а официальные лица разразились угрозами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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