Израиль замял инцидент с Ил-20

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Израиль считает вопрос с уничтожением российского разведчика Ил-20 в сентябре исчерпанным. Об этом заявил журналистам депутат Кнессета Давид Битан, отвечая на вопрос о возможной выплате компенсации за крушение самолета .
"Вопрос обсуждался между премьер-министром Израиля и президентом России, и мы предлагаем именно лидерам государств решение этой проблемы", – цитирует Битана РИА "Новости".
Ранее военный обозреватель израильской газеты Haaretz Амос Харель признался, что Тель-Авив оказался в сложнейшей ситуации после инцидента с Ил-20. Сам он, как и израильские власти, не считает, что в гибели российского экипажа виноваты летчики F-16. Но россиян, по его словам, это не волнует – они буквально пришли в ярость.
Как считает Харель, Израиль мог бы уничтожить российские С-400 и С-300, однако не будет этого делать, потому что это приведет к войне с Москвой. В результате действия израильских ВВС скованы из-за непримиримой позиции русских.
Если раньше РФ вяло реагировала, когда израильские летчики бомбили иранские конвои, снабжающие, по мнению Тель-Авива, "Хезболлу" оружием, то теперь каждая подобная атака может окончиться противоракетой, выпущенной из ЗРК С-300.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отказался встретиться с теперь уже экс-министром Авигдором Либерманом, что говорит о непримиримой позиции Москвы.
Вместе с тем России и Израилю в любом случае нужно улаживать этот инцидент, так как между странами налажены тесные связи. Но как это будет происходить, пока неясно, ситуация как будто на паузе.
После уничтожения Ил-20 нет ни одного подтвержденного случая нанесения ударов израильскими ВВС по целям в Сирии.
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