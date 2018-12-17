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Ничто не забыто: Россия требует у Израиля денег за сбитый Ил-20

Фото: Максим Кузовков/ТАСС
Москва не собирается прощать Тель-Авив

Россия собралась вытрясти с Израиля денег за потерпевший крушение в Сирии истребитель и гибель его экипажа. Хотя "ответчик" упрямо отрицает свою причастность к сентябрьскому инциденту, по полочкам разложив произошедшее над Средиземным морем.

О материальной компенсации, которую спрашивает РФ с Израиля за Ил-20, стало известно местному сайту "Мако". Он, в свою очередь, ссылается на материал агентства Sputnik, где ранее появилась информация о том, что депутат Кнессета (парламента) Израиля Давид Битан делегировал материальный вопрос российскому президенту и израильскому премьеру. При этом законодатель уточнил, что "ни российский президент, ни израильский премьер-министр еще не прокомментировали это предложение. Вопрос о компенсации за сбитый Ил-20 ранее не обсуждался".

Впрочем, до сих пор денежная история хранится в секрете. Ни одна из сторон ее не комментирует. А Битан, который был в Москве накануне, еще раз подчеркнул, что поступивший вопрос – не по адресу, он не владеет данной информацией.

"Если такие переговоры ведутся, то на уровне Нетаньяху – Путин. Но я ничего не знаю о переговорах подобного рода", – заявил он корреспонденту NEWSru.co.il

С рабочим визитом депутат пробыл в столице с 13 по 15 декабря. Ни на одной из встреч с коллегами тема трагедии Ил-20 не поднималась. Парламентская повестка в основном включала в себя борьбу с терроризмом.

Напомним, связь с российским самолетом-разведчиком пропала около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ считают, что израильские военные, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за случившееся на израильскую сторону, которая, в свою очередь, перекладывает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

Оксана ПОДТУРКИНА
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