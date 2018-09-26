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F-35 оставит не у дел С-300 и С-400

Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Американцы разыгрывают "поединки" с российскими комплексами

Несмотря на то что США с уважением относятся к зенитно-ракетным комплексам РФ С-300 и С-400, в Вашингтоне уверены: F-35 и F-22 могут ускользнуть от этих систем, как бы ни старались русские их сбить.

В последнее время ВВС США постоянно проводят учения, на которых моделируют ситуации противостояния американских самолетов и самых современных комплексов ПРО России и Китая, хотя, по признанию самих же американских военных, это нелегко.

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Однако другого выбора нет, так как истребителям пятого поколения придется иметь дело с С-400 и С-500 уже в середине 2020-х годов. Это необязательно будут комплексы ПВО РФ или Китая. Это могут быть страны, купившие их у Москвы и Пекина.

Как заявил директор генерал-майор Деффри Харриган, который возглавляет отдел интеграции F-35 в войска, и Россия, и Китай имеют на вооружении радары с широким диапазоном частот. На системах стоят мощные процессоры. Все это, по словам Харригана, в теории делает возможным обнаружение даже стелс-самолетов. Во время учений американцы используют похожие радары и системы, пытаясь захватить F-35, и постоянно совершенствуют самолет, поскольку он сделан с так называемой "открытой архитектурой". Это означает, что "софт" самолета можно постоянно обновлять. Например, сейчас последняя версия Block IV.

Фото: multimedia.mil.ruГлавное оружие F-35 против комплексов ПВО – это его радар с активной фазированной решеткой, который обеспечивает искусственную апертуру, отражающую снимки с земли. А также помогает летчику быть невидимым в воздушном бою.

Как только Россия и Китай придумывают что-то новое, США стараются заполучить эти данные для того, чтобы обновить средства защиты и радиоэлектронной борьбы на своих самолетах. По данным американских СМИ, новейшее программное обеспечение для F-35 будет готово к 2020 или 2021 году. Сделает ли оно бесполезными С-300 и С-400, вопрос остается открытым, но к тому моменту С-300 точно устареют, а С-400 также уже будет не самой новой системой. F-35 готовят уже против комплекса С-500, разработка которого ускорена по поручению президента, и вот с ним, возможно, все будет далеко не так очевидно. 

Александр ИЛЬИН
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