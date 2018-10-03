США указали на дверь в Сирии

Пентагон действует без разрешения ООН и Дамаска

США должны получить мандат ООН на размещение своих войск в Сирии или приглашение от Сирии, иначе Вашингтон нарушает нормы международного права. Об этом на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил президент РФ Владимир Путин.

Более того, по его словам, необходимо стремиться к выводу всех иностранных войск из Сирии, включая Россию, если такое решение примет правительство Республики. Москва заинтересована в стабильности в Сирии. Это связано как с влиянием ситуации на энергетические рынки, так и с международной безопасностью и борьбой с терроризмом.

Стоит напомнить, что российские войска в Сирию позвал президент Башар Асад. До сих пор его пытаются свергнуть оппозиционные силы при поддержке США, хотя в Вашингтоне, похоже, уже потеряли на это надежду и отстаивают в Сирии лишь свои интересы, удерживая нефтеносные районы страны. Вряд ли в обозримом будущем Башар Асад даст "официальное добро" на размещение войск США в Арабской Республике. Но у американцев и так есть базы в Ат-Танфе и сирийском Курдистане в Кобани. Вдобавок в регионе действует давний союзник США Израиль, который постоянно совершает налеты на территорию Сирии под предлогом удара по "Хезболле".

В ответ на крушение Ил-20, который, по версии Минобороны, сбили по вине израильских истребителей, Россия доставила в Сирию четыре пусковые установки С-300. Видео доставки накануне опубликовал "Пятый канал".