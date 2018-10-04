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США жестко ответили России на поставку С-300 Сирии

Фото: wikipedia.org
Пентагон вывел из ангаров истребители-невидимки

После того как зенитные ракетные комплексы доставили из России в ближневосточную республику, на них открылась настоящая охота. В США заявили о планах применить боевую авиацию для целенаправленного уничтожения сирийских средств ПВО.

По сведения издания The Drive, командование американских ВВС допускает возможность более активного использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ в Сирии. Они предназначаются для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника. С их помощью американцы надеются вывести из строя дивизионы С-300.

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Эти средства воздушной борьбы уже применялись в начале американской операции против Дамаска, когда возможные ответные шаги сирийских войск были еще неясны. Потом использование F-22 и F-16CJ было свернуто. Но теперь Пентагону, возможно, придется вернуться к начальной тактике. Ведь на авиацию США и их союзников будет нацелено гораздо более грозное оружие.

На данный момент Пентагон время от времени использует F-22 в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны о том, что в Сирию поставлены четыре комплекса С-300, а также другое военное оборудование. "Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 км и дальнюю зону – основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию – контролируем на 200 км", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Всего в рамках поставки ЗРК Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки., напоминает URA.RU. По словам Шойгу, работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена к 20 октября. После этого сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться новыми российскими ЗРК.

В Госдепартаменте США между тем заявили, что пока не получили официального подтверждения о завершении поставок российских средств ПВО в Сирию. "Мы видели эти данные, пока не можем их подтвердить. Я думаю, это было бы серьезной эскалацией того, что происходит в Сирии", – приводит "КоммерсантЪ" слова официального представителя Госдепа Хизер Нойерт. Она выразила надежду, что все это "неправда".

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как сирийские военные 17 сентября сбили российский самолет разведки Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Погибли 15 военных. В Минобороны РФ в инциденте обвинили израильскую авиацию, которая в тот момент бомбила Сирию. Летчики якобы прикрылись Ил-20 и подставили его под удар.

Андрей ФИЛАТОВ
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