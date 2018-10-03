В США назвали угрозой поставку С-300 в Сирию

Наши ЗРК посчитали серьезной эскалацией напряженности

План дальнейших действий после передачи российских зенитно-ракетных комплексов Дамаску американцы раскрывать не стали.

Появление С-300 в САР угрожает стабильности на Ближнем Востоке. Такой шаг Москвы после крушения самолета Ил-20 не нравится США. Об этом в ходе выступления в Госдепе заявил госсекретарь Майкл Помпео.

"…тот факт, что Россия доставила С-300 в Сирию, представляет более серьезные угрозы для всех находящихся в затронутых районах и в целом для стабильности на Ближнем Востоке. Мы рассматриваем это как очень серьезную эскалацию", – цитирует его ТАСС.

Напомним, о завершении поставок зенитно-ракетных комплексов в САР стало известно накануне. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом президенту Владимиру Путину на совещании с членами Совбеза. Дамаску предоставили четыре пусковые установки.

С-300 начали перебрасывать в Сирию после трагедии с российским Ил-20. Самолет сбили сирийские ПВО. Под удар его подставили израильские истребители. В авиакатастрофе погибли 15 наших военных.