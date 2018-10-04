С-300 подрежут крылья Израилю

Баланс изменился в пользу Асада

Британская газета Independent считает, что нет ничего удивительного в том, что российский самолет Ил-20 был сбит в небе над Сирией. По мнению издания, когда в небе действуют сильнейшие в мире ВВС России, США и Израиля, а также турецкие и сирийский истребители при поддержке ПВО, потери от "дружественного огня" просто неизбежны.

Теперь российская поставка С-300 изменит баланс сил в Сирии, причем в сторону Дамаска, потому что под угрозой окажутся не только израильские, но и американские истребители. Ранее США уже объявили, что теперь будут чаще использовать F-22, которые создавались для противодействия самым современным ЗРК, не говоря уже о не самом новом С-300. Но уничтожение российских комплексов с офицерами ВС РФ, которые предположительно будут командовать расчетами, может привести к непоправимому.

Британские эксперты уверены, что после размещения С-300 в Сирии Израиль поведет себя намного осторожнее. А Россия будет смотреть на полеты израильских летчиков уже далеко не так сдержанно, как это было раньше.

До инцидента 17 сентября Израиль исправно предупреждал Россию о начале боевых операций, что позволило с 2017 года провести Тель-Авиву порядка 200 вылетов.

Как считает Independent, Израиль не сделал этого на этот раз, потому что посчитал, что Россия предупредит о готовящемся нападении сирийцев и иранцев. Поэтому сообщили об атаке всего за минуту, по другим данным за несколько, что сути не меняет.



Сами израильтяне, скорее всего, не ожидали, что на ракету ЗРК С-200 "напорется" российский Ил-20. Хотя по версии Минобороны РФ, именно они стали причиной катастрофы.

Теперь Асад, благодаря С-300, сможет уделить намного больше времени отражению атак Израиля, тем более, что сопротивление боевиков запрещенного "Исламского государства" практически сломлено, а оппозиционные силы еще сильны, пожалуй, лишь в Идлибе