Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С-300 подрежут крылья Израилю

Фото: flickr.com/usembassyta
Баланс изменился в пользу Асада

Британская газета Independent считает, что нет ничего удивительного в том, что российский самолет Ил-20 был сбит в небе над Сирией. По мнению издания, когда в небе действуют сильнейшие в мире ВВС России, США и Израиля, а также турецкие и сирийский истребители при поддержке ПВО, потери от "дружественного огня" просто неизбежны.

Теперь российская поставка С-300 изменит баланс сил в Сирии, причем в сторону Дамаска, потому что под угрозой окажутся не только израильские, но и американские истребители. Ранее США уже объявили, что теперь будут чаще использовать F-22, которые создавались для противодействия самым современным ЗРК, не говоря уже о не самом новом С-300. Но уничтожение российских комплексов с офицерами ВС РФ, которые предположительно будут командовать расчетами, может привести к непоправимому.

По теме

Британские эксперты уверены, что после размещения С-300 в Сирии Израиль поведет себя намного осторожнее. А Россия будет смотреть на полеты израильских летчиков уже далеко не так сдержанно, как это было раньше.

До инцидента 17 сентября Израиль исправно предупреждал Россию о начале боевых операций, что позволило с 2017 года провести Тель-Авиву порядка 200 вылетов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССКак считает Independent, Израиль не сделал этого на этот раз, потому что посчитал, что Россия предупредит о готовящемся нападении сирийцев и иранцев. Поэтому сообщили об атаке всего за минуту, по другим данным за несколько, что сути не меняет.

Сами израильтяне, скорее всего, не ожидали, что на ракету ЗРК С-200 "напорется" российский Ил-20. Хотя по версии Минобороны РФ, именно они стали причиной катастрофы.

Теперь Асад, благодаря С-300, сможет уделить намного больше времени отражению атак Израиля, тем более, что сопротивление боевиков запрещенного "Исламского государства" практически сломлено, а оппозиционные силы еще сильны, пожалуй, лишь в Идлибе

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей