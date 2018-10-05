Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль заявил о бесполезности С-300 против F-35

Фото: flickr.com
Устаревшие ЗРК не заметят самолет

В то время как израильские военные не спешат комментировать, насколько эффективны будут сирийские С-300 против истребительной авиации, стараясь наладить отношения с российскими коллегами, "гражданские министры" Иерусалима зенитно-ракетные комплексы уже "похоронили".

Как заявил министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби в эфире радиостанции Israel's Army Radio, которого цитирует RT, С-300 даже не смогут отследить израильские F-35, потому ЗРК "не ограничивают их эффективность".

Кроме того, Ханегби напомнил, что Россия уже разворачивала С-300 в своих интересах и возможности этой системы учитывались при стратегическом планировании.

Израильский министр, видимо, забыл, что американский стелс F-117 был сбит над Сербией из устаревшего советского ЗРК С-125 "Нева", а С-300 по сравнению с ним намного более современный комплекс.

Конечно, фактор везения присутствовал, но сводить эффективность С-300 против F-35 до нуля достаточно опрометчиво. Хотя, разумеется, против "тридцать пятого" лучше поставить С-400.

На данный момент у Израиля чуть более десятка F-35, а всего заказано полсотни, но пока неизвестно, когда они появятся в стране. Накануне в Вашингтоне пообещали не только ускорить поставки, но даже предоставить Израилю самолеты из действующих эскадрилий ВВС США.  

Пока F-35 был испытан в бою всего один раз – американцы разбомбили на нем немногочисленный отряд талибов, превратив операцию в настоящую пиар-акцию с видео.



Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украина наживется на "Северном потоке - 2"

Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода

Неужели опять ГРУ: Белоруссия высылает шпионов

Иностранцы объявлены персонами нон грата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей