Израиль заявил о бесполезности С-300 против F-35

Устаревшие ЗРК не заметят самолет

В то время как израильские военные не спешат комментировать, насколько эффективны будут сирийские С-300 против истребительной авиации, стараясь наладить отношения с российскими коллегами, "гражданские министры" Иерусалима зенитно-ракетные комплексы уже "похоронили".

Как заявил министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби в эфире радиостанции Israel's Army Radio, которого цитирует RT, С-300 даже не смогут отследить израильские F-35, потому ЗРК "не ограничивают их эффективность".

Кроме того, Ханегби напомнил, что Россия уже разворачивала С-300 в своих интересах и возможности этой системы учитывались при стратегическом планировании.

Израильский министр, видимо, забыл, что американский стелс F-117 был сбит над Сербией из устаревшего советского ЗРК С-125 "Нева", а С-300 по сравнению с ним намного более современный комплекс.

Конечно, фактор везения присутствовал, но сводить эффективность С-300 против F-35 до нуля достаточно опрометчиво. Хотя, разумеется, против "тридцать пятого" лучше поставить С-400.

На данный момент у Израиля чуть более десятка F-35, а всего заказано полсотни, но пока неизвестно, когда они появятся в стране. Накануне в Вашингтоне пообещали не только ускорить поставки, но даже предоставить Израилю самолеты из действующих эскадрилий ВВС США.

Пока F-35 был испытан в бою всего один раз – американцы разбомбили на нем немногочисленный отряд талибов, превратив операцию в настоящую пиар-акцию с видео.







