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Всплыла правда о российских военных в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool/
Испанский живописец объективно посмотрел на хаос в стране своими глазами

Художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето воочию убедился, что у российского солдата нет ничего общего с мифами американских фильмов, где его выставляют "злобным и глупым". По приглашению Минобороны живописец побывал в сирийском Алеппо, где десять дней бок о бок прожил с нашими военнослужащими.

Пожив в сирийском лагере рядом с нашими вояками, Ньето пришел к выводу, что западные представления о них сродни общепринятым стереотипам о медведях, балалайке и суровых холодах России-матушки. То есть не соответствуют действительности.

"Очень дисциплинированные, порядочные, хорошие люди. Очень симпатичные и заботливые", – заявил художник Sputnik Mundo.

Он признался, что поразился увиденным. В рядах российской армии он "чувствовал себя как дома". Вдобавок ко всему Феррер-Далмау Ньето получил медаль министерства "За заслуги в борьбе с международным терроризмом".

Параллельно мастер кисти собирал материал для новой работы, которую подарит РФ. Картина расскажет зрителю о хаосе, который принесла в Сирию многолетняя война, а также покажет "человеческое лицо" и большое сердце российской армии, которая защищает мирных жителей.   

"Я хочу, чтобы спустя годы человек, взглянув на мое полотно, воскликнул: "Смотри, каким был Алеппо сто лет назад". Это исторический документ", – подытожил художник.

К слову, он не раз был в горячих точках и успел выяснить одну простую истину: военные операции везде одинаковые, а вот люди – нет.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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